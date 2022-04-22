Віце-чемпіон Європи загинув у Херсонській області від кулі фашистів

Іван Бідняк став жертвою війни з Росією

Росія продовжує забирати українські життя, зокрема зі світу спорту. Вчора стало відомо про смерть члена збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.

Також учора обірвалося життя іншого українського стрільця Івана Бідняка. Спортсмен загинув у Херсонській області від ворожого пострілу, захищаючи батьківщину у лавах ЗСУ.

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36-річний Бідняк спеціалізувався на кульовій стрільбі. У складі збірної України Іван виступав на чемпіонатах світу та Європи. У 2012 році на ЧС із кульової стрільби він посів 7 місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпійські ігри-2012.

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У 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї Бідняк здобув срібло. Також у командному турнірі разом він узяв бронзу разом із Романом Бондаруком та Олександром Петрівим.

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Через початок повномасштабної війни Іван повернувся з роботи в Європі та почав захищати свою країну від окупантів. У Дніпрі у Бідняка залишилася дружина та шестирічний син.

Нагадаємо, що в середині квітня від дій армії РФ загинув батько олімпійського медаліста Сергій Воробйов. Тато гімнаста Олександра Воробйова помер, захищаючи Ізюм від фашистів.