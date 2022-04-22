Вице-чемпион Европы погиб в Херсонской области от пули фашистов

Иван Бедняк стал жертвой войны с Россией

Россия продолжает забирать украинские жизни, в том числе и из мира спорта. Вчера стало известно о смерти члена сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.

Также вчера оборвалась жизнь другого украинского стрелка Ивана Бедняка. Спортсмен погиб в Херсонской области от вражеского выстрела, защищая родину в рядах ВСУ.

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36-летний Бедняк специализировался на пулевой стрельбе. В составе сборной Украины Иван выступал на чемпионатах мира и Европы. В 2012 году на ЧМ по пулевой стрельбе он занял 7 место и завоевал для Украины первую лицензию на Олимпийские игры-2012.

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В 2013 году на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия Бедняк добыл серебро. Также в командном турнире вместе он взял бронзу вместе с Романом Бондаруком и Александром Петривым.

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Из-за начала полномасштабной войны Иван вернулся с работы в Европе и начал защищать свою страну от оккупантов. В Днепре у Бедняка осталась жена и шестилетний сын.

Напомним, что в середине апреля от действий армии РФ погиб отец олимпийского медалиста Сергей Воробьев. Папа гимнаста Александра Воробьева умер, защищая Изюм от фашистов.