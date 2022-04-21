Горел под "Градами": рашисты убили стрелка сборной Украины

Студент Олимпийского колледжа Егор Кигитов отказался оставаться в тылу во время войны и отважно рвался на фронт

Егор Кигитов умер от обстрела россиян

Война продолжает забирать жизни у спортивного мира Украины. В конце марта в Мариуполе погиб чемпион Украины по водному поло Евгений Обединский.

Сегодня же стало известно, что умер член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов. Парень был студентом второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного.

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С начала полномасштабной войны Егор пошел на передовую защищать родину от оккупантов, хотя мог остаться служить в тылу. В итоге спортсмен попал под обстрел "Градами", сильно обгорел и оказался в госпитале.

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Врачи быстро поставили его на ноги, но он отказался проходить полноценную реабилитацию и вернулся на фронт. Там Егор и встретил смерть от российских захватчиков...

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Напомним, что в середине апреля от действий армии РФ погиб отец олимпийского медалиста Сергей Воробьев. Папа гимнаста Александра Воробьева умер, защищая Изюм от фашистов.