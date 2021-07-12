Верняєв ще може виступити на Олімпіаді. Всі чекають, чим закінчиться загадкове розслідування

Олімпійський чемпіон-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань із січня 2021 року. У міністерстві спорту чекають остаточного рішення по спортсмену

Олег Верняєв / Фото: НОК Украины

11 липня відбулися проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо-2020. Ігри в столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на літній Олімпіаді представлять 158 олімпійців. Але в списку немає чемпіона Ріо-2016 гімнаста Олега Верняєва, і міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт не пролив світло на ситуацію. Але залишив надію.

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На початку січня стало відомо, що олімпійський чемпіон Верняєв тимчасово відсторонений від змагань у зв'язку з розслідуванням Міжнародної федерації гімнастики. Однак не уточнювалося, в зв'язку з чим проводилося розслідування, хоча запідозрили допінг. Ясності в цій історії немає і досі. Але є маленька надія побачити Верняєва в Токіо.

Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"На жаль, ця ситуація є. Ми ще чекаємо остаточного результату. Не буду це коментувати. Чи є ще шанс? Так, ми сподіваємося на це", – цитує Гутцайта tribuna.com.

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