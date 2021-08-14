Верес – Ворскла: відео голів та огляд матчу УПЛ

Ворскла та Верес розписали нічию в матчі 4 туру УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Суботня програма 4 туру чемпіонату України була відкрита в Луцьку, де рівненський Верес приймав полтавську Ворсклу. Команди видали не найвидовищніший матч, проте повеселили фанатів після перерви.

Обидва голи зустрічі були забиті на початку другого тайму. Спочатку Челядін заробив пенальті, який не без проблем реалізував Тілль. А вже через п'ять хвилин господарі зрівняли. Солдат точно замкнув навіс з кутового.

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Команда Юрія Вірта цілком могла тріумфувати в матчі, адже на 57 хвилині отримала право на пенальті. Сергійчук на фінті прибрав в чужому майданчику Тамма і естонець за інерцією скосив форварда.

Втім, сам Михайло шансом не скористався, пробивши невдало "паненкою" в поперечину. Надалі Верес був більш активним, однак обидві команди не були проти нічиєї. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу в Луцьку:

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

49 хвилина. Гол Олів'є Тілля з пенальті.

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54 хвилина. Гол Ігоря Солдата.

57 хвилина. Нереалізований пенальті Михайла Сергійчука.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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