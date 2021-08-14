14 августа 17:00 О матче
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
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Черноморец --
Александрия --
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Ингулец --
Мариуполь --
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Металлист 1925 --
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Верес – Ворскла: видео голов и обзор матча УПЛ

Анатолий Дерека
14 августа, 19:32
Полтавская команда была фаворитом в битве с новичком чемпионата Украины, однако в итоге едва не проиграла

Ворскла и Верес расписали ничью в матче 4 тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Субботняя программа 4 тура чемпионата Украины была открыта в Луцке, где ровенский Верес принимал полтавскую Ворсклу. Команды выдали не самый зрелищный матч, однако повеселили фанатов после перерыва.

Оба гола встречи были забиты в начале второго тайма. Сначала Челядин заработал пенальти, который не без проблем реализовал Тилль. А уже через пять минут хозяева сравняли. Солдат точно замкнул навес с углового.

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Команда Юрия Вирта вполне могла триумфовать в матче, ведь на 57 минуте получила право на пенальти. Сергийчук на финте убрал в чужой штрафной Тамма и эстонец по инерции скосил форварда.

Впрочем, сам Михаил шансом не воспользовался, пробив неудачно "паненкой" в перекладину. В дальнейшем Верес был более активным, однако обе команды не были против ничьей. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Луцке:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

49 минута. Гол Оливье Тилля с пенальти.

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54 минута. Гол Игоря Солдата.

57 минута. Нереализованный пенальти Михаила Сергийчука.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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