Верес – Ворскла: видео голов и обзор матча УПЛ

Ворскла и Верес расписали ничью в матче 4 тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Субботняя программа 4 тура чемпионата Украины была открыта в Луцке, где ровенский Верес принимал полтавскую Ворсклу. Команды выдали не самый зрелищный матч, однако повеселили фанатов после перерыва.

Оба гола встречи были забиты в начале второго тайма. Сначала Челядин заработал пенальти, который не без проблем реализовал Тилль. А уже через пять минут хозяева сравняли. Солдат точно замкнул навес с углового.

Читайте также: Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Команда Юрия Вирта вполне могла триумфовать в матче, ведь на 57 минуте получила право на пенальти. Сергийчук на финте убрал в чужой штрафной Тамма и эстонец по инерции скосил форварда.

Впрочем, сам Михаил шансом не воспользовался, пробив неудачно "паненкой" в перекладину. В дальнейшем Верес был более активным, однако обе команды не были против ничьей. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Луцке:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

49 минута. Гол Оливье Тилля с пенальти.

Реклама

54 минута. Гол Игоря Солдата.

57 минута. Нереализованный пенальти Михаила Сергийчука.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ