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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Верес рветься в єврокубки: огляд перемоги над Львовом

Олександр Трикіша
13 вересня, 22:08
Верес з Рівного обіграв Львів в останньому матчі 7-го туру чемпіонату України. Долю зустрічі вирішив один гол на початку другого тайму

Верес одержав мінімальну перемогу над Львовом / Фото: Офіційний сайт НК "Верес"

У першій половині гри Верес більше захищався, однак саме господарі поля змогли відкрити рахунок – на 53-й хвилині відзначився захисник Валерій Кучеров.

В цілому в другому таймі ситуація на полі не змінилася. Єдине, Верес став більше бити по воротах. Можливо, в цьому і криється секрет успіху команди Юрія Вірта.

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Верес здобув третю перемогу поспіль і піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. в наступному турі їх чекає серйозне випробування у вигляді матчу проти Дніпра-1, який напередодні програв Шахтарю.

А ось Львів впевнено рухається до вильоту в Першу лігу. У новому сезоні львів'яни ще жодного разу не вигравали і набрали всього два очки. Наступний матч вони проведуть проти Металіста 1925 який забуксував після жвавого старту і програв чотири попередні зустрічі, в тому числі і останню проти Динамо.

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