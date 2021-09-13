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Верес 1
Львов 0
15 сентября 00:00
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18 сентября 00:00
Львов --
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18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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Рух --
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Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Верес рвется в еврокубки: обзор победы над Львовом

Александр Трикиша
13 сентября, 22:08
Верес из Ровного обыграл Львов в последнем матче 7-го тура чемпионата Украины. Судьбу встречи решил один гол в начале второго тайма

Верес одержал минимальную победу над Львовом / Фото: Официальный сайт НК "Верес"

В первой половине игры Верес больше защищался, однако именно хозяева поля смогли открыть счет – на 53-й минуте отличился защитник Валерий Кучеров.

В целом во втором тайме ситуация на поле не поменялась. Единственное, Верес стал больше бить по воротам. Возможно, в этом и кроется секрет успеха команды Юрия Вирта.

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Верес одержал третью победу подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. в следующем туре их ждет серьезное испытание в виде матча против Днепра-1, который накануне проиграл Шахтеру.

А вот Львов уверенно движется к вылету в Первую лигу. В новом сезоне львовяне еще ни разу не выигрывали и набрали всего два очка. Следующий матч они проведут против Металлиста 1925, который забуксовал после резвого старта и проиграл четыре предыдущие встречи, в том числе и последнюю против Динамо.

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