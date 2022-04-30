Вічна любов. Роналду показав миле фото з новонародженою донькою

Роналду не натішиться своєї доньки / Фото: Колаж: Сьогодні

18 квітня у сім'ї Криштану Роналду та його подруги Джорджини Родрігес народилася двійня. Але на превеликий жаль новонароджений син помер одразу після пологів.

Пережити втрату парі допомагає дочка, яку разом із мамою вже виписали з лікарні, і вони приїхали додому.

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Фотографію зі своєю молодшою дочкою опублікував у Instagram зірковий португалець.

"Вічне кохання", – підписав Роналду відповідний пост.

Раніше ми розповідали, як уболівальники Ліверпуля – принципового суперника МЮ, підтримали Роналду після загибелі сина.

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Уболівальники Ліверпуля підтримали Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images

Зазначимо, що тепер Роналду має п'ятеро дітей. 2010 року у футболіста з'явився син Кріштіану-молодший, ім'я його матері досі залишається в секреті.

У червні 2017 року у португальця народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. Життя Алані Мартіні та наймолодшій дочці дала Джорджина.