Вечная любовь. Роналду показал милое фото с новорожденной дочерью

Роналду не нарадуется своей дочери / Фото: Коллаж: Сегодня

18 апреля в семье Криштану Роналду и его подруги Джорджины Родригес родилась двойня. Но к огромному сожалению новорожденный сын умер сразу после родов.

Пережить потерю паре помогает дочь, которую вместе с мамой уже выписали из больницы, и они приехали домой.

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Фотографию с со своей младшей дочерью опубликовал в Instagram звездный португалец.

"Вечная любовь", – подписал Роналду соответствующий пост.

Ранее мы рассказывали, как болельщики Ливерпуля – принципиального соперника МЮ, поддержали Роналду после гибели сына.

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Болельщики Ливерпуля поддержали Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Отметим, что теперь у Роналду пятеро детей. В 2010 году у футболиста появился сын Криштиану-младший, имя его матери до сих пор остается в секрете.

В июне 2017 года у португальца родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. Жизнь Алане Мартине и самой младшей дочери дала Джорджина.