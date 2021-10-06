Удвох на одного! Ф'юрі допоможе Джошуа побити Усика

Джошуа і Ф'юрі проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні
На думку "Циганського короля", під його керівництвом Джошуа зможе помститися Усику за сенсаційну поразку на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
"Переконанинй, що якщо я готуватиму Джошуа до реваншу з Усиком, то Ентоні точно переможе в цьому бою. Я пропоную йому свої тренерські послуги для його реваншу. Гарантую – він переможе. Я змушу його битися як великого хлопця", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Boxingnews24.
Нагадаємо, що до зустрічі з Усиком у Джошуа вже була одна поразка на профі-рингу. У 2019му він програв нокаутом Енді Руїсу, але того ж року взяв у нього реванш, перед яким, що цікаво, Ентоні допомагав в таборі порадами інший легендарний суперваж – Володимир Кличко.
Відзначимо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.
Хоча Віталій Кличко стверджує, що реванш Усик – Кличко може відбутися і в Києві.
Також не варто виключати проведення повторного бою Усик – Джошуа на Близькому Сході, як це було у випадку з реваншем британця з Руїсом.
Додамо, що після того як Олександр Усик 25 вересня здолав Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів, уже українець – беззаперечний фаворит повторного поєдинку у букмекерів.
Читайте також:
- "Знищу Ф'юрі, а потім поб'ємося з Усиком": Вайлдер помріяв про бій з українським чемпіоном
- Не замало? Усик оцінив перемогу над Джошуа за 10-бальною шкалою
- Ф'юрі назвав головну помилку Джошуа в бою з Усиком
- То чи здав Джошуа бій Усику? реакція Валуєва
- Усику і не снилося: оголошені гонорари Ф'юрі і Вайлдера
- Ф'юрі: "Мою битву з Усиком визнають такою, що не відбулася"