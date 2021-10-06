Удвох на одного! Ф'юрі допоможе Джошуа побити Усика

Джошуа і Ф'юрі проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку "Циганського короля", під його керівництвом Джошуа зможе помститися Усику за сенсаційну поразку на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

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"Переконанинй, що якщо я готуватиму Джошуа до реваншу з Усиком, то Ентоні точно переможе в цьому бою. Я пропоную йому свої тренерські послуги для його реваншу. Гарантую – він переможе. Я змушу його битися як великого хлопця", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Boxingnews24.

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що до зустрічі з Усиком у Джошуа вже була одна поразка на профі-рингу. У 2019му він програв нокаутом Енді Руїсу, але того ж року взяв у нього реванш, перед яким, що цікаво, Ентоні допомагав в таборі порадами інший легендарний суперваж – Володимир Кличко.

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Відзначимо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.

Хоча Віталій Кличко стверджує, що реванш Усик – Кличко може відбутися і в Києві.

Також не варто виключати проведення повторного бою Усик – Джошуа на Близькому Сході, як це було у випадку з реваншем британця з Руїсом.

Додамо, що після того як Олександр Усик 25 вересня здолав Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів, уже українець – беззаперечний фаворит повторного поєдинку у букмекерів.