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"Вася інвестував у іспанське вино": боксер затролив Ломаченка після бою

Андрій Трофімов
12 грудня, 20:18
Український боксер після перемоги над Річардом Коммі розгулював рингом з прапором рідного міста, що не відразу зрозуміли вболівальники

Шелестюк здивувався вибору Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український боксер Тарас Шелестюк із гумором поставився до ситуації з прапором, з яким Ломаченко позував після перемоги над Річардом Коммі.

"Після бою Лома був із прапором, який схожий на іспанський, і ще був виноград на прапорі. Найімовірніше, це означає, що Вася інвестував у іспанське вино", – написав в Instagram Шелестюк.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко – Коммі пройшов у Нью-Йорку. Український боксер домінував на рингу, але не зміг достроково завершити поєдинок. Проте всі троє суддів віддали перемогу українцю – 117:110, 119:108, 119:108.

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Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Після бою на плечах у Ломаченка красувався не український прапор, а стяг Аккермана (Білгорода-Дністровського) – його рідного міста.