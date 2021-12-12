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"Вася инвестировал в испанское вино": боксер затроллил Ломаченко после боя

Андрей Трофимов
12 декабря, 20:18
Украинский боксер после победы над Ричардом Комми разгуливал по рингу с флагом родного города, что не сразу поняли болельщики

Шелестюк удивился выбору Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк с юмором отнесся к флагу, с которым Ломаченко позировал после победы над Ричардом Комми.

"После боя Лома был с флагом, который похож на испанский и еще был виноград на флаге. Скорее всего, это значит, что Вася инвестировал в испанское вино", – написал в Instagram Шелестюк.

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Напомним, что бой Ломаченко – Комми прошел в Нью-Йорке. Украинский боксер доминировал на ринге, но не смог досрочно завершить поединок. Тем не менее все трое судей отдали победу украинцу – 117:110, 119:108, 119:108.

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Ломаченко победил Комми, но не добил / Фото: Getty Images

После боя на плечах у Ломаченко красовался не украинский флаг, а стяг Аккермана (Белгород-Днестровский) – его родного города.