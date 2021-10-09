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Ващук порадив Петракову, як гасити скандали: потрібно брати приклад з Лобановського

Сергій Шаховець
9 жовтня, 14:58
Конфлікт між головним тренером збірної України Олександром Петраковим та Русланом Малиновським не приніс дивідендів обом учасникам сварки. Але вихід з цієї ситуації є

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Легендарний футболіст київського Динамо і збірної України Владислав Ващук дав свій коментар стосовно конфлікту між Петраковим і Малиновським.

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На думку футбольного експерта, наставнику національної команди України варто не виносити сміття з хати і повчитися у Валерія Лобановського.

"Коли таке було, якби Валерій Васильович сказав, а гравець відповів йому?

Ну були такі моменти, прецеденти, але воно не виходило навіть за рамки бази.

Тому все повинно залишатися всередині команди. В Європі не люблять скандальних людей, не люблять скандальних футболістів, тренерів.

У цьому плані нам потрібно багато чому вчиться. Потрібно бути більш стриманим", – порадив Ващук в інтерв'ю ютуб-каналу vZbirna.

Владислав Ващук. Фото С. Ніколаєва

Нагадаємо, що конфлікт між наставником збірної України Олександром Петраковим та Русланом Малиновським виник під час вересневих матчів відбору на ЧС-2022.

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Руслан Маліновський у матчі проти Франції / Фото: Reuters

Скандал пішов по наростаючій після не виклику футболіста Аталанти на вирішальні поєдинки проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

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На прес-конференції напередодні матчів, Олександр Петраков відмовився відповідати на питання про Малиновському.

Додамо, що сьогодні збірна України проведе важливий матч відбору на ЧС-2022 проти збірної Фінляндії. Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна є на нашому сайті.

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