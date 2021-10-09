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Ващук посоветовал Петракову, как гасить скандалы: нужно брать пример с Лобановского

Сергей Шаховец
9 октября, 14:58
Конфликт между главным тренером сборной Украины Александром Петраковым и Русланом Малиновским не принес дивидендов обоим участникам ссоры. Но выход из этой ситуации есть

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

Легендарный футболист киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук дал свой комментарий по поводу конфликта между Петраковым и Малиновским.

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По мнению футбольного эксперта, наставнику национальной команды Украины стоит не выносить сор из избы и поучиться у Валерия Лобановского.

"Когда такое было, если бы Валерий Васильевич сказал, а игрок ответил ему?

Ну были такие моменты, прецеденты, но оно не выходило даже за рамки базы.

Поэтому все должно оставаться внутри команды. В Европе не любят скандальных людей, не любят скандальных футболистов, тренеров.

В этом плане нам нужно многому учиться. Нужно быть более сдержанным", – посоветовал Ващук в интервью ютуб-каналу vZbirna.

Владислав Ващук. Фото С.Николаева

Напомним, что конфликт между наставником сборной Украины Александром Петраковым и Русланом Малиновским возник во время сентябрьских матчей отбора на ЧМ-2022.

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Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Скандал пошел по нарастающей после не вызова футболиста Аталанты на решающие поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

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На пресс-конференции накануне матчей Александр Петраков отказался отвечать на вопросы о Малиновском.

Добавим, что сегодня сборная Украины проведет важный матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии. Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина есть на нашем сайте.

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