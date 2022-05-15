28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
15 травня 16:00
Вест Хем 2
Манчестер Сіті 2
15 травня 19:00
Мілан 2
Аталанта 0
15 травня 19:30
Атлетіко 1
Севілья 1
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

На знак підтримки українців. Перша ракетка світу розповіла про синьо-жовту стрічку

Сергій Шаховець
15 травня, 22:28
Польська тенісистка Іга Свьонтек стала чемпіонкою грунтового турніру категорії WTA-1000 у Римі, виступаючи у фартовій кепці

Перша ракетка світу Іга Свьонтек / Фото: Reuters

Спортсменка активно підтримує Україну й на знак солідарності не знімає синьо-жовту стрічку на знаменитій кепці.

Читайте також: Гроза авторитетів. Юний іспанець розгромив у фіналі третю ракетку світу

Реклама

Під час турніру в Римі журналісти розпитали найкращу тенісистку світу, чому вона продовжує з нею виступати.

"Я знаю, що на початку війни, коли, скажімо так, весь ажіотаж був трохи гучнішим, то багато гравців виступали зі стрічками. Потім я зрозуміла, що деякі їх зняли, що досить дивно для мене, тому що війна все ще триває, люди досі страждають.

Я її носитиму, поки ситуація не стане кращою. Я таке не розумію. Тобто я розумію, як працюють медіа, що спочатку ажіотаж більший, потім він знижується. Сподіваюся, у будь-якому разі гравці показуватимуть більше підтримки.

З моєю сім'єю у Польщі все гаразд. Звичайно, Польща відчуває ефект від війни трохи більше, ніж інші країни. Я не можу пережити цей досвід на собі, тому що я подорожую Європою, я була в США досить довго, коли війна почалася. Я знаю, що там важко. Я знаю, що польський народ підтримує українців.

Реклама

Я також маю намір показати свою підтримку і запустити одну ініціативу, яка, я сподіваюся, зможе щось змінити. Це моя ціль. Я знаю, що давно вже про це говорила, але зараз можу оголосити офіційно. Однозначно, я хочу показати свою підтримку українцям, як і вдома це робить кожен поляк", – цитує Свьонтек Великий теніс України.

Раніше ми повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс чекають на дитину. У зіркової пари у жовтні очікується поповнення у сім'ї.

У зіркової пари очікується поповнення у сім'ї / Фото: Колаж: Сьогодні