На знак підтримки українців. Перша ракетка світу розповіла про синьо-жовту стрічку

Спортсменка активно підтримує Україну й на знак солідарності не знімає синьо-жовту стрічку на знаменитій кепці.

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Під час турніру в Римі журналісти розпитали найкращу тенісистку світу, чому вона продовжує з нею виступати.

"Я знаю, що на початку війни, коли, скажімо так, весь ажіотаж був трохи гучнішим, то багато гравців виступали зі стрічками . Потім я зрозуміла, що деякі їх зняли, що досить дивно для мене, тому що війна все ще триває , люди досі страждають.

Я її носитиму, поки ситуація не стане кращою. Я таке не розумію. Тобто я розумію, як працюють медіа, що спочатку ажіотаж більший, потім він знижується. Сподіваюся, у будь-якому разі гравці показуватимуть більше підтримки.

З моєю сім'єю у Польщі все гаразд. Звичайно, Польща відчуває ефект від війни трохи більше, ніж інші країни. Я не можу пережити цей досвід на собі, тому що я подорожую Європою, я була в США досить довго, коли війна почалася. Я знаю, що там важко. Я знаю, що польський народ підтримує українців.