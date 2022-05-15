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В знак поддержки украинцев. Первая ракетка мира рассказала о сине-желтой ленточке

Сергей Шаховец
15 мая, 22:28
Польская теннисистка Ига Свентек стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, выступая в фартовой кепке

Первая ракетка мира Ига Свентек / Фото: Reuters

Спортсменка активно поддерживает Украину и в знак солидарности не снимает сине-желтую ленту на знаменитой кепке.

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Во время турнира в Риме журналисты расспросили лучшую теннисистку мира, почему она продолжает с ней выступать.

"Я знаю, что в начале войны, когда, скажем так, весь ажиотаж был чуть более громким, то многие игроки выступали с ленточками. Потом я поняла, что некоторые из них их сняли, что довольно странно для меня, потому что война все еще идет, люди все еще страдают.

Я буду ее носить, пока ситуация не станет лучше. Я такое не понимаю. То есть, я понимаю, как работают медиа, что сначала ажиотаж больше, потом он снижается. Надеюсь, в любом случае, что игроки будут показывать больше поддержки.

С моей семьей в Польше все в порядке. Конечно, Польша чувствует эффект от войны чуть больше . Я не могу пережить этот опыт на себе, потому что я путешествую по Европе, я была в США довольно долго, когда война началась. Я знаю, что там тяжело. Я знаю, что польский народ поддерживает украинцев.

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Я также собираюсь показать свою поддержку и запустить одну инициативу, которая, я надеюсь, сможет что-то изменить. Это моя цель. Я знаю, что давно уже об этом говорила, но сейчас могу объявить об этом официально. Однозначно я хочу показать свою поддержку украинцам, как и дома это делает каждый поляк", – цитирует Свентек Большой теннис Украины.

Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис ждут ребенка. У звездной пары в октябре ожидается пополнение в семье.

У звездной пары ожидается пополнение в семье / Фото: Коллаж: Сегодня