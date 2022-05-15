В знак поддержки украинцев. Первая ракетка мира рассказала о сине-желтой ленточке

Спортсменка активно поддерживает Украину и в знак солидарности не снимает сине-желтую ленту на знаменитой кепке.

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Во время турнира в Риме журналисты расспросили лучшую теннисистку мира, почему она продолжает с ней выступать.

"Я знаю, что в начале войны, когда, скажем так, весь ажиотаж был чуть более громким, то многие игроки выступали с ленточками . Потом я поняла, что некоторые из них их сняли, что довольно странно для меня, потому что война все еще идет , люди все еще страдают.

Я буду ее носить, пока ситуация не станет лучше. Я такое не понимаю. То есть, я понимаю, как работают медиа, что сначала ажиотаж больше, потом он снижается. Надеюсь, в любом случае, что игроки будут показывать больше поддержки.

С моей семьей в Польше все в порядке. Конечно, Польша чувствует эффект от войны чуть больше . Я не могу пережить этот опыт на себе, потому что я путешествую по Европе, я была в США довольно долго, когда война началась. Я знаю, что там тяжело. Я знаю, что польский народ поддерживает украинцев.