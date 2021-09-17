17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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В українському футболі спалах COVID-19. Матчі переносять

Андрій Трофімов
17 вересня, 19:45
Клуб Першої ліги Краматорськ пішов на карантин, оскільки 16 футболістів заразилися коронавірусною інфекцією. Два матчі чемпіонату України перенесли

Краматорськ не зіграє дві найближчі гри

Футбольний клуб Краматорськ, який виступає у Першій лізі, змушений перенести свої матчі. Причина поважна – коронавірус.

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Як говориться в офіційный заяві клубу, коронавірусну інфекцію підхопили 16 футболістів, два тренери, лікар і начальник команди.

Всі вони пішли на двотижневу самоізоляцію.

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Отже, два наступні матчі ФК Краматорськ перенесені. Клуб повинен був на виїзді зіграти з Оболонню (18 вересня) і вдома приймати Волинь (27 вересня).

Раніше ми писали, що через пандемію Японська футбольна асоціація не проводитиме в цьому році клубний чемпіонат світу з футболу, який повинен був початися в грудні.

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