В украинском футболе вспышка COVID-19. Матчи переносят

Краматорск не сыграет две ближайшие игры

Футбольный клуб Краматорск, который выступает в Первой лиге, вынужден перенести свои матчи. Причина уважительная – коронавирус.

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Как говорится в официальном заявлении клуба, коронавирусную инфекцию подхватили 16 футболистов, два тренера, врач и начальник команды.

Все они пошли на двухнедельную самоизоляцию.

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Таким образом, два следующих матча ФК Краматорск перенесены. Клуб должен был на выезде сыграть с Оболонью (18 сентября) и дома принимать Волынь (27 сентября).

Ранее мы писали, что из-за пандемии Японская футбольная ассоциация не будет проводить в этом году клубный чемпионат мира по футболу, который должен был начаться в декабре.