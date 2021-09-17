17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
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В украинском футболе вспышка COVID-19. Матчи переносят

Андрей Трофимов
17 сентября, 19:45
Клуб Первой лиги Краматорск ушел на карантин, поскольку 16 футболистов заразились коронавирусной инфекцией. Два матча чемпионата Украины перенесли

Краматорск не сыграет две ближайшие игры

Футбольный клуб Краматорск, который выступает в Первой лиге, вынужден перенести свои матчи. Причина уважительная – коронавирус.

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Как говорится в официальном заявлении клуба, коронавирусную инфекцию подхватили 16 футболистов, два тренера, врач и начальник команды.

Все они пошли на двухнедельную самоизоляцию.

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Таким образом, два следующих матча ФК Краматорск перенесены. Клуб должен был на выезде сыграть с Оболонью (18 сентября) и дома принимать Волынь (27 сентября).

Ранее мы писали, что из-за пандемии Японская футбольная ассоциация не будет проводить в этом году клубный чемпионат мира по футболу, который должен был начаться в декабре.

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