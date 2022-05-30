1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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В Україні дозволили проводити спортивні змагання під час війни

Анатолій Дерека
30 травня, 23:32
Міністерство молоді та спорту дало зелене світло на організацію спортивних заходів у деяких регіонах України

Динамо і Шахтар на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чемпіонат України 2021/2022 не був дограний через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни Тепер стоїть питання про організацію наступного футбольного сезону в Україні.

Нещодавно представники клубів УПЛ зустрілися із керівництвом УАФ для того, щоб вирішити подальшу долю турніру. Одним із варіантів місця проведення турніру, попри війну, називається Україна, а саме Київ чи західні регіони.

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Сьогодні народний депутат України Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook опублікував інформацію, що Міністерство молоді та спорту дозволило проведення спортивних заходів у деяких регіонах.

Про які області України йдеться, олімпійський чемпіон не уточнив. Відомо лише, що змагання мають проводитись без глядачів.

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Зазначимо, що у новому сезоні УПЛ мають взяти участь 16 команд. Десна та Маріуполь візьмуть перерву через складну ситуацію в їхніх містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ. З Першої Ліги до еліти піднімуться Металіст та Кривбас.