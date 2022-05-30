1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны

Анатолий Дерека
30 мая, 23:32
Министерство молодежи и спорта дало зеленый свет на организацию спортивных мероприятий в некоторых регионах Украины

Динамо и Шахтер на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионат Украины 2021/2022 не был доигран из-за войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны. Теперь же стоит вопрос об организации следующего футбольного сезона в Украине.

Недавно представители клубов УПЛ встретились с руководством УАФ для того, чтобы решить дальнейшую судьбу турнира. Одним из вариантов места проведения турнира, несмотря на войну, называется Украина, а именно Киев или западные регионы.

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Сегодня народный депутат Украины Жан Беленюк на своей страничке в Facebook опубликовал информацию, что Министерство молодежи и спорта разрешило проведение спортивных мероприятий в некоторых регионах.

О каких областях Украины идет речь, олимпийский чемпион не уточнил. Известно лишь, что соревнования должны будут проводиться без зрителей.

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Отметим, что в новом сезоне УПЛ должны принять участие 16 команд. Десна и Мариуполь возьмут перерыв из-за сложной ситуации в их городах. Было принято решение закрепить за этими командами места в УПЛ. Из Первой Лиги в элиту поднимутся Металлист и Кривбасс.