В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время войны

Динамо и Шахтер на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионат Украины 2021/2022 не был доигран из-за войны, которую фашистская Россия развязала против нашей страны. Теперь же стоит вопрос об организации следующего футбольного сезона в Украине.

Недавно представители клубов УПЛ встретились с руководством УАФ для того, чтобы решить дальнейшую судьбу турнира. Одним из вариантов места проведения турнира, несмотря на войну, называется Украина, а именно Киев или западные регионы.

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Сегодня народный депутат Украины Жан Беленюк на своей страничке в Facebook опубликовал информацию, что Министерство молодежи и спорта разрешило проведение спортивных мероприятий в некоторых регионах.

О каких областях Украины идет речь, олимпийский чемпион не уточнил. Известно лишь, что соревнования должны будут проводиться без зрителей.

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Отметим, что в новом сезоне УПЛ должны принять участие 16 команд. Десна и Мариуполь возьмут перерыв из-за сложной ситуации в их городах. Было принято решение закрепить за этими командами места в УПЛ. Из Первой Лиги в элиту поднимутся Металлист и Кривбасс.