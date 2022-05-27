Чемпионат военного времени. Сезон УПЛ стартует без двух клубов

Руководство Украинской Премьер-лиги и представители клубов провели собрание, на котором рассмотрели формат будущего чемпионата

Десна и Мариуполь не смогут сыграть в следующем чемпионате / Фото: официальный сайт УПЛ, Коллаж: Сегодня

Российская агрессия серьезно ударила по украинскому футболу. Многие клубы пострадали в результате варварских действий рашистов. Проведение нового чемпионата в условиях военного времени у многих вызывал вопросы.

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Сегодня, 27 мая, в помещении Дома футбола состоялось Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Главными темами осуждения стали формат нового чемпионата, дата и место проведения.

По итогам собрания было принято несколько важных решений.

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УПЛ подтвердила, что Десна и Мариуполь не будут участвовать в сезоне 2022/23 . Это связано с разрушенной инфраструктурой этих клубов и сложной военной ситуацией в городах. Было принято решение закрепить за этими командами места в УПЛ.

. Это связано с разрушенной инфраструктурой этих клубов и сложной военной ситуацией в городах. Было принято решение закрепить за этими командами места в УПЛ. Формат чемпионата остается прежним – 16 клубов . Места Десны и Мариуполя займут Металлист и Кривбасс , которые повысились в классе.

. Места Десны и Мариуполя займут , которые повысились в классе. В связи с военной агрессией на сезон 2022/23 годов будет разработан и принят временный специальный регламент.

Окончательное решение о формате чемпионата, стране проведения и календаре будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. То же касается дальнейших перспектив чемпионата юношеских команд.

Ранее экс-глава ФФУ Григорий Суркис предложил превратить чемпионат Украины в Лигу чемпионов. Команды будут разделены на две группы, а золотые медали разыграют в финале.