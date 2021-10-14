У в'язницю – за медовий місяць! Суд не пощадив переможця Ліги націй

Люка і Амелія: відстань менше 500 метрів

Футболіст збірної Франції і Баварії Люка Ернандес може з футбольного поля перебратися в тюремну камеру. Суд виніс рішення про затримання гравця на шість місяців.

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Ситуація трохи абсурдна. Справа в тому, що Ернандес порушив заборону наближатися до своєї подруги Амелії на 500 метрів. Заборона була накладена в жовтні 2017 року, коли спортсмен виступав за мадридський Атлетіко. Тоді Ернандес побив свою подругу, після чого суд обмежив спілкування гравця з дівчиною.

Потім пара помирилася і зіграла весілля. Однак заборона залишилася в силі і суд встановив, що влітку цього року Люка і Амелія провели разом відпустку. За це Ернандес і отримав тюремний строк.

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Наступне судове засідання призначене на 19 жовтня, яким французу буде визначено місце відбування покарання, повідомляє Isport.

У поточному сезоні Ернандес провів чотири гри за Баварію, в яких не відзначився результативними діями. Кілька днів тому футболіст виграв Лігу націй у складі збірної Франції.