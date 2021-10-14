15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
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У в'язницю – за медовий місяць! Суд не пощадив переможця Ліги націй

Любомир Луканюк
14 жовтня, 09:24
Захисника Баварії Люку Ернандеса за домашнє насильство пробачила його дівчина і навіть вийшла заміж, але для суду це не стало аргументом

Люка і Амелія: відстань менше 500 метрів

Футболіст збірної Франції і Баварії Люка Ернандес може з футбольного поля перебратися в тюремну камеру. Суд виніс рішення про затримання гравця на шість місяців.

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Ситуація трохи абсурдна. Справа в тому, що Ернандес порушив заборону наближатися до своєї подруги Амелії на 500 метрів. Заборона була накладена в жовтні 2017 року, коли спортсмен виступав за мадридський Атлетіко. Тоді Ернандес побив свою подругу, після чого суд обмежив спілкування гравця з дівчиною.

Потім пара помирилася і зіграла весілля. Однак заборона залишилася в силі і суд встановив, що влітку цього року Люка і Амелія провели разом відпустку. За це Ернандес і отримав тюремний строк.

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Наступне судове засідання призначене на 19 жовтня, яким французу буде визначено місце відбування покарання, повідомляє Isport.

У поточному сезоні Ернандес провів чотири гри за Баварію, в яких не відзначився результативними діями. Кілька днів тому футболіст виграв Лігу націй у складі збірної Франції.

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