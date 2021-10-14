В тюрьму – за медовый месяц! Суд не пощадил победителя Лиги наций

Люка и Амелия: расстояние менее 500 метров

Футболист сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес может с футбольного поля перебраться в тюремную камеру. Суд вынес решение о заключении игрока на шесть месяцев.

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Ситуация немного абсурдная. Дело в том, что Эрнандес нарушил запрет приближаться к своей подруге Амелии на 500 метров. Запрет был наложен в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский Атлетико. Тогда Эрнандес избил свою подругу, после чего суд ограничил общение игрока с девушкой.

Потом пара помирилась и сыграла свадьбу. Однако запрет остался в силе и суд установил, что летом этого года Люка и Амелия провели вместе отпуск. За это Эрнандес и получил тюремный срок.

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Следующее судебное заседание назначено на 19 октября, которому французу будет определено место отбывания наказания, сообщает Isport.

В текущем сезоне Эрнандес провел четыре игры за Баварию, в которых не отметился результативными действиями. Несколько дней назад футболист выиграл Лигу наций в составе сборной Франции.