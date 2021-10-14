15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
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В тюрьму – за медовый месяц! Суд не пощадил победителя Лиги наций

Любомир Луканюк
14 октября, 09:24
Защитника Баварии Люку Эрнандеса за домашнее насилие простила его девушка и даже вышла замуж, но для суда это не стало аргументом

Люка и Амелия: расстояние менее 500 метров

Футболист сборной Франции и Баварии Люка Эрнандес может с футбольного поля перебраться в тюремную камеру. Суд вынес решение о заключении игрока на шесть месяцев.

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Ситуация немного абсурдная. Дело в том, что Эрнандес нарушил запрет приближаться к своей подруге Амелии на 500 метров. Запрет был наложен в октябре 2017 года, когда спортсмен выступал за мадридский Атлетико. Тогда Эрнандес избил свою подругу, после чего суд ограничил общение игрока с девушкой.

Потом пара помирилась и сыграла свадьбу. Однако запрет остался в силе и суд установил, что летом этого года Люка и Амелия провели вместе отпуск. За это Эрнандес и получил тюремный срок.

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Следующее судебное заседание назначено на 19 октября, которому французу будет определено место отбывания наказания, сообщает Isport.

В текущем сезоне Эрнандес провел четыре игры за Баварию, в которых не отметился результативными действиями. Несколько дней назад футболист выиграл Лигу наций в составе сборной Франции.

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