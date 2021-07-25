У Токіо температуру журналістам вимірюють без градусників

Щоб уникнути скупчення людей, в пунктах пропуску організатори поставили спеціальні сканери, які моментально вимірюють температуру тіла

Так міряють температуру в Токіо-2020 / Фото: Любомир Луканюк

Мінімум контактів і максимум дистанція – так проходять у Токіо Олімпійські ігри. Ми вже розповідали про дезінфекцію за допомогою ніг. І ось ще одна новинка Олімпійських ігор. Температуру тіла тут не перевіряють за допомогою звичного нам електронного градусника.

Читайте також: Медальний залік Олімпійських ігор у Токіо

При величезному скупченні журналістів, це б займало багато часу і створювало черги, тим самим підвищуючи ризик поширення інфекції. Тому організатори поставили спеціальні сканери, проходячи через які вам автоматично вимірюють температуру.

Реклама

Читайте також:

Олімпіади-2020: не плюнеш – не влучиш. Випробувано на собі

Люди, що ви наробили? Чому відкриття Олімпіади – найгірше в історії

Лізьте на "Динозавра" дивитися Фудзіяму. Перший "розвод" в Токіо