У США скасували всі матчі в жіночому футболі – один із тренерів 10 років ґвалтував футболісток

Пол райлі звинувачується в сексуальному домаганні / Фото: Getty Images

Екстренер клубу Норт Кароліна Кураж Пол Райлі звинувачується в сексуальному насильстві. Спортсменки заявили, що 58-річний тренер примушував їх до сексу під час його роботи в декількох лігах і командах з 2010 року.

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На тлі скандалу Норт Кароліна Кураж звільнила Райлі 30 вересня, а його тренерська ліцензія була припинена Федерацією футболу США.

В інтерв'ю The Athletic дві дівчини, які грали під керівництвом Райлі, стверджували, що він примушував їх цілуватися одну з одною, а одна з них зізналася, що він примушував її до сексу.

Сам же Райлі всі звинувачення заперечує: "У мене ніколи не було сексу з цими гравчинями і не було сексуальних домагань щодо них".

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У лізі вирішили взяти паузу, щоб всі могли осмислити ситуацію. Також було вирішено впровадити анонімну "гарячу лінію", на яку гравчині, команда і персонал ліги зможуть відправляти повідомлення про проблеми.

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