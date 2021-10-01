В США отменили все матчи в женском футболе – один из тренеров 10 лет насиловал футболисток

Пол Райли обвиняется в сексуальном домогательстве / Фото: Getty Images

Экс-тренер клуба Норт Каролина Кураж Пол Райли обвиняется в сексуальном насилии. Спортсменки заявили, что 58-летний тренер принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года.

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На фоне скандала Норт Каролина Кураж уволила Райли 30 сентября, а его тренерская лицензия была приостановлена ​​Федерацией футбола США.

В интервью The Athletic две девушки, которые играли под руководством Райли, утверждали, что он принуждал их целоваться друг с другом, а одна призналась, что он принуждал ее к сексу.

Сам же Райли все обвинения отрицает: "У меня никогда не было секса с этими игроками и не было сексуальных домогательств по отношению к ним".

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В лиге решили взять паузу, чтобы все могли осмыслить ситуацию. Также было решено внедрить анонимную "горячую линию", на которую игроки, команда и персонал лиги смогут отправлять сообщения о проблемах.

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