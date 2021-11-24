24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

У наступному сезоні зіграємо по-іншому: Де Дзербі – про виліт із Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
24 листопада, 23:10
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі підбив підсумок під поєдинком проти Інтера у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів

Роберто Де Дзербі - про матч з Інтером / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар програв Інтеру з рахунком 0:2 та втратив шанси на вихід із групи. Відео голів та огляд матчу Інтер – Шахтар є на нашому сайті.

"Бачу величезну різницю між чемпіонатом та Лігою чемпіонів. Рівень зовсім інший. Тому нам було дуже складно грати.

Якби ми набрали одне очко – було б те, що заслужили. Наші молоді футболісти зможуть показати свій прогрес, ми тоді зможемо грати інакше", – зізнався де Дзербі.

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Італієць зізнався, що його команді не вистачало травмованих Алана Патріка та Ісмаїлі, а ще Тарас Степаненко відчув себе не дуже добре, тож попросив заміну у перерві.

Напередодні з єврокубків вилетіло й київське Динамо. Тепер наші гранди зможуть зосередитися на боротьбі у внутрішньому чемпіонаті та Кубку.

"У нас залишилися лише Прем'єр-ліга та Кубок. Хочемо перемогти в обох турнірах. Ми маємо більше концентруватися на цих змаганнях. Сподіваємося, гратимемо в наступному сезоні Ліги чемпіонів зовсім по-іншому", – додав тренер.