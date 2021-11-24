В следующем сезоне сыграем по-другому: Де Дзерби – о вылете из Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби - о матче с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. Видео голов и обзор матча Интер – Шахтер есть на нашем сайте.
"Вижу огромную разницу между чемпионатом и Лигой чемпионов. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть.
Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому", – признался де Дзерби.
Итальянец признался, что его команде не хватало травмированных Алана Патрика и Исмаили, а еще Тарас Степаненко почувствовал себя не очень хорошо, поэтому попросил замену в перерыве.
Накануне из еврокубков вылетело и киевское Динамо. Теперь наши гранды смогут сосредоточиться на борьбе во внутреннем чемпионате и Кубке.
"У нас остались только Премьер-лига и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне Лиги чемпионов совсем по-другому", – добавил тренер.