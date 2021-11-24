24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 1
Милан 0
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

В следующем сезоне сыграем по-другому: Де Дзерби – о вылете из Лиги чемпионов

Александр Трикиша
24 ноября, 23:10
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби подвел итог под поединком против Интера в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби - о матче с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер проиграл Интеру со счетом 0:2 и потерял шансы на выход из группы. Видео голов и обзор матча Интер – Шахтер есть на нашем сайте.

"Вижу огромную разницу между чемпионатом и Лигой чемпионов. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть.

Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому", – признался де Дзерби.

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Итальянец признался, что его команде не хватало травмированных Алана Патрика и Исмаили, а еще Тарас Степаненко почувствовал себя не очень хорошо, поэтому попросил замену в перерыве.

Накануне из еврокубков вылетело и киевское Динамо. Теперь наши гранды смогут сосредоточиться на борьбе во внутреннем чемпионате и Кубке.

"У нас остались только Премьер-лига и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне Лиги чемпионов совсем по-другому", – добавил тренер.