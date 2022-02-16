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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

У слаломі залишилися без медалі: після рекорду століття українець вибув із боротьби

Сергій Шаховець
16 лютого, 08:36
Представник Закарпаття Іван Ковбаснюк не зумів фінішувати у першому заїзді змагань

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють комплект нагород у слаломі у чоловіків (гірськолижний спорт).

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На старт першого заїзду вийшло 87 гірськолижників, зокрема українець Іван Ковбаснюк. Переможець цих змагань визначається за сумою часу за два заїзди.

На жаль, український спортсмен не зумів фінішувати у першому заїзді та достроково завершив боротьбу за медалі.

Варто зазначити, що з усіх учасників лише 52 гірськолижники подолали перший заїзд.

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Раніше Іван Ковбаснюк показав найкращий результат України у гірськолижній комбінації на Олімпійських іграх. 28-річний спортсмен посів 14-те місце, а це рекорд України у 21 столітті.

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters