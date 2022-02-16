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В слаломе остались без медали: после рекорда века украинец выбыл из борьбы

Сергей Шаховец
16 февраля, 08:36
Представитель Закарпатья Иван Ковбаснюк не сумел финишировать в первом заезде соревнований

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине разыграют комплект наград в слаломе у мужчин (горнолыжный спорт).

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На старт первого заезда вышло 87 горнолыжников, в том числе украинец Иван Ковбаснюк. Победитель этих соревнований определяется по сумме времени за два заезда.

К сожалению, украинский спортсмен не сумел финишировать в первом заезде и досрочно завершил борьбу за медали.

Стоит отметить, что из всех участников только 52 горнолыжника преодолели первый заезд.

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Ранее Иван Ковбаснюк показал лучший результат Украины в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх. 28-летний спортсмен занял 14-е место, а это рекорд Украины в 21-м веке.

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters