11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

У Північній Кореї почали трансляцію Олімпіади-2020. Через два дні після закриття

Олександр Трикіша
11 серпня, 11:35
Північнокорейське державне телебачення вперше транслювало Олімпійські ігри в Токіо у вівторок, через кілька днів після церемонії закриття

В КНДР почали показувати Олімпіаду після закриття / Фото: Reuters

Центральне телебачення Кореї (KCTV) показало 70 хвилин матчу групового етапу жіночого футболу між Великобританією і Чилі, зіграного майже трьома тижнями раніше, 21 липня.

Читайте також: Замість Олімпіади в Токіо потрапив до концтабору. Ми побачили, де знущалися над зіркою спорту

Трансляція пройшла без коментарів і в низькій роздільній здатності, що викликало питання про те, як були отримані кадри, пише nknews.org .

Відзначимо, що збірна Північної Кореї не брала участі в Олімпійських іграх в Токіо. КНДР відмовилася від участі в Іграх через пандемію коронавірусу.

Реклама

Вони пропустили Олімпіаду вперше з 1988 року, коли бойкотували Ігри в Сеулі.

Відразу згадалася історія, як в Північній Кореї показували по ТБ сюжети, де їх збірна вийшла в плей-офф чемпіонату світу з футболу 2014 року, хоча навіть не брала в ньому участь.

Правда, пізніше в ЗМІ запідозрили, що той "випуск новин" був підробкою.

Реклама