В Северной Корее начали трансляцию Олимпиады-2020. Спустя два дня после закрытия

В КНДР начали показывать Олимпиаду после закрытия / Фото: Reuters

Центральное телевидение Кореи (KCTV) показало 70 минут матча группового этапа женского футбола между Великобританией и Чили, сыгранного почти тремя неделями ранее, 21 июля.

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Трансляция прошла без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы о том, как были получены кадры, пишет nknews.org.

Отметим, что сборная Северной Кореи не принимала участия в Олимпийских играх в Токио. КНДР отказалась от участия в Играх из-за пандемии коронавируса.

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Они пропустили Олимпиаду впервые с 1988 года, когда бойкотировали Игры в Сеуле.

Сразу вспомнилась история, как в Северной Корее показывали по ТВ сюжеты, где их сборная вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2014 года, хотя даже не принимала в нем участие.

Правда, позже в СМИ заподозрили, что тот "выпуск новостей" был подделкой.