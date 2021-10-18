17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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У сім разів менше від Шеви: нові відомості про зарплату Петракова в збірній України

Олександр Трикіша
18 жовтня, 12:03
У ЗМІ з'явилися нові відомості про зарплату виконувача обов'язків головного тренера збірної України Олександра Петракова. Його оклад набагато менший, ніж був у Андрія Шевченка

Шевченко заробляв в збірній в сім разів більше, ніж Петраков / Фото: REUTERS

Петраков екстрено очолив збірну України в серпні після несподіваного відходу Андрія Шевченка. До цього Петраков керував збірною U-19, з якою став чемпіоном світу в 2019 році.

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В юніорській команді Петраков заробляв п'ять тисяч доларів на місяць, в першій команді його оклад збільшився в два рази – до десяти тисяч доларів, повідомляє ТаТоТаке.

До речі, раніше ходили чутки, що Петраков буде заробляти в збірній України 25-30 тисяч євро, але за новими відомостями ця цифра менше втричі.

Також це набагато менше, ніж отримував, за даними ЗМІ, Андрій Шевченко. Раніше повідомлялося, що володар "Золотого м'яча"-2004 на посаді головного тренера "синьо-жовтих" отримував 60 тисяч євро на місяць (майже 70 тисяч доларів).

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При цьому повідомлялося, що Шевченко з власної кишені доплачує іноземним помічникам.

Огляд останнього матчу збірної України

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