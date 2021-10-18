17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
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Ворскла --
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23 октября 19:30
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Львов --
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Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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В семь раз меньше Шевы: новые сведения о зарплате Петракова в сборной Украины

Александр Трикиша
18 октября, 12:03
В СМИ появились новые сведения о зарплате исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Его оклад намного меньше, чем был у Андрея Шевченко

Шевченко зарабатывал в сборной в семь раз больше, чем Петраков / Фото: REUTERS

Петраков экстренно возглавил сборную Украину в августе после неожиданного ухода Андрея Шевченко. До этого Петраков руководил сборной U-19, с которой стал чемпионом мира в 2019 году.

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В юниорской команде Петраков зарабатывал пять тысяч долларов в месяц, в первой команде его оклад увеличился в два раза – до десяти тысяч долларов, сообщает ТаТоТаке.

Кстати, ранее ходили слухи, что Петраков будет зарабатывать в сборной Украины 25-30 тысяч евро, но по новым сведениям эта цифра меньше в три раза.

Также это намного меньше, чем получал, по данным СМИ, Андрей Шевченко. Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча"-2004 на посту главного тренера "сине-желтых" получал 60 тысяч евро в месяц (почти 70 тысяч долларов).

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При этом сообщалось, что Шевченко из собственного кармана доплачивает иностранным ассистентам.

Обзор последнего матча сборной Украины

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