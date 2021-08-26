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Майже мільйон на місяць: названа зарплата Петракова в збірній України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 15:02
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До матчу збірної України з Казахстаном в рамках відбору на ЧС-2022 залишилося менше тижня, а контракт з Петракова ще не погодили
Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: ФФУ

Новий головний тренер національної команди України Олександр Петраков досі ще не підписав контракт з Українською асоціацією футболу, повідомляє з посиланням на власні джерела Meta-ratings.

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Олександр Петраков
Олександр Петраков / Фото: УАФ

Обидві сторони ще не погодили умови контракту. За даними джерела, місячна зарплата наставника збірної України складе 25-30 тисяч євро (до 950 тисяч у гривні). Це значно менше, ніж отримував попередній тренер національної команди Андрій Шевченко.

Шевченко і Петраков
Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

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29 серпня збірна України розпочне тренувальний збір в рамках підготовки до вересневих матчів відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, 1 вересня національній команді України належить зіграти поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 проти команди Казахстану, який відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана-Арена. 4 вересня на НСК Олімпійський Україна прийматиме Францію, а 8 вересня в Пльзені проведе товариський спаринг з Чехією.

Очікується, що УАФ підпише контракт з Петраковим до кінця цього тижня.

Анатолій Трубін і Георгій Бущан
Анатолій Трубін і Георгій Бущан / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Новий тренерський штаб вже зіткнувся з великими кадровими труднощами. Через травми не зможуть приїхати на збори Анатолій Трубін з Шахтаря і Георгій Бущан з Динамо. А воротар мадридського Реала Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.

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Тому в терміновому порядку в національну команду України були викликані Андрій Пятов, Дмитро Різник та Денис Бойко.

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