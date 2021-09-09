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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Допінг у збірній Казахстану: стало відомо, чи присудять Україні перемогу

Олег Люлька
9 вересня, 08:44
На заборонених препаратах попався казахстанець Валіуллін, який забив у ворота збірної України два м'ячі. Але нічию 2:2 переглядати не будуть

Валіуллін (ліворуч) забив Україні двічі / Фото: Reuters

Півзахисник Тобола і збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два м'ячі у поєдинку з Україною 2:2, провалив допінг-тест.

Про це у себе в Telegram повідомив казахстанський журналіст Айдин Кожахмет.

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"Не знаю, коли це сталося, але саме з цієї причини футболіст не брав участі у минулому матчі з Боснією і Герцеговиною 2:2. Поки невідомо, яке заборонена речовина була виявлена в допінг-пробі Валіулліна, але, за моєю інформацією, справи кепські", – написав інсайдер.

Нагадаємо, завдяки тому дублю у ворота українців Валіуллін потрапив до символічної збірної четвертого туру відбору ЧС-2022, при цьому сам 27-річний футболіст присвятив свої голи рідній бабусі, якої не стало напередодні гри.

Тим часом в соцмережах вже встигла з'явитися інформація, що через позитивний допінг-тест Валіулліна збірній Казахстану можуть зарахувати технічну поразку 0:3 в матчі з Україною, що, мовляв, замість одного очка принесло б нашій команді три бали.

Але цього не буде.

Згідно з антидопінговим регламентом ФІФА, для застосування таких санкцій до Казахстану потрібно, щоб на допінгу погоріло більше двох гравців, а тут мова йде про одного.

Отже, результат матчу Казахстан – Україна 2:2 залишиться чинним, а ось самому Валіулліну загрожує тривала дискваліфікація.

КАЛЕНДАР ГРУПИ D

9 жовтня

Фінляндія – Україна
Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня

Казахстан – Фінляндія
Україна – Боснія і Герцеговина

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Нагадаємо, на катарський ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп (яким у нас на 99% буде Франція), а ось на другі команди чекає плей-оф.

Дивіться, як Валіуллін забивав Україні

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