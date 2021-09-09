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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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Допинг в сборной Казахстана: стало известно, присудят ли Украине победу

Олег Люлька
9 сентября, 08:44
На запрещенных препаратах попался казахстанец Валиуллин, забивший в ворота сборной Украины два мяча. Но ничья 2:2 пересмотрена не будет

Валиуллин (слева) дважды забил Украине из-под Караваева / Фото: Reuters

Полузащитник Тобола и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два мяча в поединке с Украиной 2:2, провалил допинг-тест.

Об этом у себя в Telegram сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

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"Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией и Герцеговиной 2:2. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо", – написал инсайдер.

Напомним, благодаря тому дублю в ворота украинцев Валиуллин попал в символическую сборную четвертого тура отбора ЧМ-2022, при этом сам 27-летний футболист посвятил свои голы родной бабушке, которой не стало накануне игры.

Между тем в соцсетях уже успела появиться информация, что из-за положительного допинг-теста Валиуллина сборной Казахстана могут засчитать техническое поражение 0:3 в матче с Украиной, что, дескать, вместо одного очка принесло бы нашей команде три балла.

Но этого не будет.

Согласно антидопинговому регламенту ФИФА, для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном.

Следовательно, результат матча Казахстан – Украина 2:2 останется в силе, а вот самому Валиуллину грозит длительная дисквалификация.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ГРУППЫ D

9 октября

Финляндия – Украина
Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября

Казахстан – Финляндия
Украина – Босния и Герцеговина

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Напомним, на катарский ЧМ-2022 напрямую попадают победители групп (которым у нас на 99% будет Франция), а вот вторые команды ждет плей-офф.

Смотрите, как Валиуллин забивал Украине

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