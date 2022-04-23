В Росії знову запалає. Збірна України зіграє у новій формі

В УАФ готують новий дизайн форми збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні
1 травня стартує тренувальний збір національної команди України перед відповідальними матчами плей-оф ЧС-2022. Під час підготовки підопічні Петракова проведуть товариські поєдинки.
В УАФ розглядають варіант нової форми, в якій футболісти збірної України вийдуть у контрольних спарингах.
"Планується, що футболки збірок символізуватимуть стійкість і єднання нашої нації у боротьбі з ворогом, водночас наголошуючи, як ми пишаємося бути українцями", – йдеться у повідомленні УАФ.
Нагадаємо, спеціально до Євро-2020 презентували футболки збірної, на якій зобразили карту України з окупованим Кримом та гасло "Слава України".
Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ. Але в УЄФА заявили, що форма відповідає всім вимогам Європейського футбольного союзу, і команда Шевченка зіграла в ній на Євро.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Петраков підтримав ідею проведення номінально домашніх поєдинків Ліги націй у Польщі.
Додамо, поєдинок проти Шотландії відбудеться 1 червня. Якщо збірній України вдасться перемогти суперника, то за путівку на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють з Уельсом.