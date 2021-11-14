14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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У Росії немає футболу, навіщо нам ЧС? Заслужена росіянка опустила власну збірну

Олександр Трикіша
14 листопада, 15:21
Сьогодні збірна Росії зустрінеться з Хорватією у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022. Але на успіх команди Валерія Карпіна не вірять навіть знамениті співвітчизники

Тетяна Тарасова не вірить в збірну Росії / Фото: REUTERS

Напередодні матчу з хорватами Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова рознесла футбольну збірну. Хорватія – Росія трансляція онлайн доступна на нашому сайті

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"Я вважаю, що у нас немає футболу, тут говорити нема про що. А ви вважаєте, що є? Я все розумію, але для чого виходити на чемпіонат світу?"

Як вони можуть показати себе? Останнє місце посісти? У нас у країні немає футболу", – наводить слова Тарасової Матч ТБ.

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

Перед останнім туром Росія випереджає Хорватію на два бали. Для виходу на мундіаль із першого місця їм необхідно не програти на виїзді.

Тим не менш, букмекери в це не вірять: коефіцієнт на перемогу команди Златка Даліча – 1.69, на нічию – 4.14, на перемогу Росії – 5.50. Зазначимо, що нижче за друге місце обидві команди вже не опустяться.