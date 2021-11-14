У Росії немає футболу, навіщо нам ЧС? Заслужена росіянка опустила власну збірну

Тетяна Тарасова не вірить в збірну Росії / Фото: REUTERS
Напередодні матчу з хорватами Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова рознесла футбольну збірну. Хорватія – Росія трансляція онлайн доступна на нашому сайті
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"Я вважаю, що у нас немає футболу, тут говорити нема про що. А ви вважаєте, що є? Я все розумію, але для чого виходити на чемпіонат світу?"
Як вони можуть показати себе? Останнє місце посісти? У нас у країні немає футболу", – наводить слова Тарасової Матч ТБ.
Перед останнім туром Росія випереджає Хорватію на два бали. Для виходу на мундіаль із першого місця їм необхідно не програти на виїзді.
Тим не менш, букмекери в це не вірять: коефіцієнт на перемогу команди Златка Даліча – 1.69, на нічию – 4.14, на перемогу Росії – 5.50. Зазначимо, що нижче за друге місце обидві команди вже не опустяться.