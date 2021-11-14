У Росії немає футболу, навіщо нам ЧС? Заслужена росіянка опустила власну збірну

Тетяна Тарасова не вірить в збірну Росії / Фото: REUTERS

Напередодні матчу з хорватами Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова рознесла футбольну збірну. Хорватія – Росія трансляція онлайн доступна на нашому сайті

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"Я вважаю, що у нас немає футболу, тут говорити нема про що. А ви вважаєте, що є? Я все розумію, але для чого виходити на чемпіонат світу?" Як вони можуть показати себе? Останнє місце посісти? У нас у країні немає футболу", – наводить слова Тарасової Матч ТБ.

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

Перед останнім туром Росія випереджає Хорватію на два бали. Для виходу на мундіаль із першого місця їм необхідно не програти на виїзді.

Тим не менш, букмекери в це не вірять: коефіцієнт на перемогу команди Златка Даліча – 1.69, на нічию – 4.14, на перемогу Росії – 5.50. Зазначимо, що нижче за друге місце обидві команди вже не опустяться.