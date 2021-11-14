14 ноября 16:00
Хорватия --
Россия --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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В России нет футбола, зачем нам ЧМ? Заслуженная россиянка опустила собственную сборную

Александр Трикиша
14 ноября, 15:21
Сегодня сборная России встретится с Хорватией в решающем матче отбора на ЧМ-2022. Но в успех команды Валерия Карпина не верят даже знаменитые соотечественники

Татьяна Тарасова не верит в сборную России / Фото: REUTERS

Накануне матча с хорватами Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разнесла футбольную сборную. Хорватия – Россия трансляция онлайн доступна на нашем сайте

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"Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я все понимаю, но для чего выходить на чемпионат мира?

Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола", – приводит слова Тарасовой Матч ТВ.

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

Перед последним туром Россия опережает Хорватию на два балла. Для выхода на мундиаль с первого места им необходимо не проиграть на выезде.

Тем не менее, букмекеры в это не верят: коэффициент на победу команды Златко Далича – 1.69, на ничью – 4.14, на победу России – 5.50. Отметим, что ниже второго места обе команды уже не опустятся.