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У Росії боєць ММА побив жінку через гучну музику

Любомир Луканюк
24 грудня, 21:48
18-річний Ільяс Муцаєв уночі слухав гучну музику в автомобілі, чим заважав мешканцям сусіднього будинку

Ільяс Муцаєв

Боєць змішаних єдиноборств у напівлегкій вазі Ільяс Муцаєв побив жінку за прохання зробити музику тихішою.

Олена Ступнікова попросила 18-річного Ільяса приглушити звук у машині, що стояла у її дворі посеред ночі.

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"От так зробиш у своєму дворі ввічливе зауваження приглушити надзвичайно гучну музику о другій годині ночі якоюсь юною зіркою і проведеш ніч у поліції у написанні заяви про завдання тілесних ушкоджень", – написала Ступнікова у соцмережах.

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У листопаді 2021-го Муцаєв дебютував у ММА поєдинком проти Магомеда Дадаєва та програв одностайним рішенням суддів.