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В России боец ММА избил женщину из-за громкой музыки

Любомир Луканюк
24 декабря, 21:48
18-летний Ильяс Муцаев ночью слушал громкую музыку в автомобиле, чем мешал жителям соседнего дома

Ильяс Муцаев

Боец смешанных единоборств в полулегком весе Ильяс Муцаев избил женщину за просьбу сделать музыку потише.

Елена Ступникова попросила 18-летнего Ильяса приглушить звук в машине, которая стояла в ее дворе посреди ночи.

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"Вот так вот сделаешь в собственном дворе вежливое замечание приглушить запредельно громкую музыку в два часа ночи некой юной звезде и проведешь ночь в полиции в написании заявления о нанесении телесных повреждений", – написала Ступникова в соцсетях.

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В ноябре 2021-го Муцаев дебютировал в ММА поединком против Магомеда Дадаева и проиграл единогласным решением судей.