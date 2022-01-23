У РФ вибухнуть ще більше: в Україні підтвердили "антиросійські рекомендації"

Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо / Фото: Колаж: Сьогодні
Декілька днів тому в Росії повідомили, що українським спортсменам рекомендували на Олімпіаді-2022 спілкуватися українською мовою і не фотографуватися з росіянами.
Спочатку в Україні відмовлялися від таких рекомендацій, але крапку в плітках поставив сам міністр.
"Українські спортсмени не мають фотографуватися зі спортсменами під російським прапором.
Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не треба піддаватися на політичні провокації", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.
Як відреагували в Росії
Представники РФ обурилися антиросійськими рекомендаціями. Перший слово взяв скандальний коментатор Дмитро Губернієв, внесений у базу "Миротворця".
"Якби придурки з Міністерства спорту України хоч трохи любили і поважали свій спорт, то вони б знали, що, наприклад, збірна України з біатлону всередині команди ніколи не говорила і не говорить українською".
Потім висловилася депутатка з "партії Путіна" та колишня ковзаняра Світлана Журова.
"Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить, і фотографуватися разом".
А триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян.
"Українські спортсмени не дотримуватимуться цих рекомендацій. Їм однаково. Ми їх поважаємо, а вони нас".
Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"
Головне в таких можливих заборонах – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.
Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймів Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.
У 2018 році на Іграх у Пхенчхані наш олімпійський чемпіон Олександр Абраменко обіймався та загортав в український прапор росіянина Іллю Бурова.
А ще перед цим, 2016-го в Ріо, Олег Верняєв на п'єдесталі мало не цілувався з представником Росії Давидом Белявським.