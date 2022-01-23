У РФ вибухнуть ще більше: в Україні підтвердили "антиросійські рекомендації"

Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька днів тому в Росії повідомили, що українським спортсменам рекомендували на Олімпіаді-2022 спілкуватися українською мовою і не фотографуватися з росіянами.

Спочатку в Україні відмовлялися від таких рекомендацій, але крапку в плітках поставив сам міністр.

Реклама

"Українські спортсмени не мають фотографуватися зі спортсменами під російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не треба піддаватися на політичні провокації", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.

Як відреагували в Росії

Представники РФ обурилися антиросійськими рекомендаціями. Перший слово взяв скандальний коментатор Дмитро Губернієв, внесений у базу "Миротворця".

"Якби придурки з Міністерства спорту України хоч трохи любили і поважали свій спорт, то вони б знали, що, наприклад, збірна України з біатлону всередині команди ніколи не говорила і не говорить українською".

Потім висловилася депутатка з "партії Путіна" та колишня ковзаняра Світлана Журова.

"Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить, і фотографуватися разом".

А триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян.

Реклама

"Українські спортсмени не дотримуватимуться цих рекомендацій. Їм однаково. Ми їх поважаємо, а вони нас".

Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"

Головне в таких можливих заборонах – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймів Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Реклама

У 2018 році на Іграх у Пхенчхані наш олімпійський чемпіон Олександр Абраменко обіймався та загортав в український прапор росіянина Іллю Бурова.

А ще перед цим, 2016-го в Ріо, Олег Верняєв на п'єдесталі мало не цілувався з представником Росії Давидом Белявським.