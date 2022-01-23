В РФ взорвутся еще больше: в Украине подтвердили "антироссийские рекомендации"

Гутцайт хочет избежать скандала, который случился в Токио / Фото: Коллаж: Сегодня
Несколько дней назад в России сообщили, что украинским спортсменам рекомендовали на Олимпиаде-2022 общаться на украинском языке и не фотографироваться с россиянами.
Изначально в Украине отнекивались от таких "рекомендаций", но точку в слухах поставил сам министр.
"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами, которые с российским флагом.
Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужны поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.
Как отреагировали в России
Представители РФ возмутились антироссийским рекомендациям. Первым слово взял скандальный комментатор из Миротворца Дмитрий Губерниев
"Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински".
Затем слово взяла депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова.
"Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе – значит и фотографироваться вместе".
А трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что такие меры слишком жесткие по отношению к россиянам.
"Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им все равно. Мы их уважаем, а они нас".
Почему в Украине могли ввести "антироссийские рекомендации"
Главная задача возможных запретов – избежать скандала, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.
Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.
В 2018 году на Играх в Пхенчхане наш олимпийский чемпион Александр Абраменко обнимался и укутывал в украинский флаг россиянина Илью Бурова.
А еще перед этим, в 2016-м в Рио, Олег Верняев на пьедестале чуть ли не целовался с представителем России Давидом Белявским.