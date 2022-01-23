В РФ взорвутся еще больше: в Украине подтвердили "антироссийские рекомендации"

Гутцайт хочет избежать скандала, который случился в Токио / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад в России сообщили, что украинским спортсменам рекомендовали на Олимпиаде-2022 общаться на украинском языке и не фотографироваться с россиянами.

Изначально в Украине отнекивались от таких "рекомендаций", но точку в слухах поставил сам министр.

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"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами, которые с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужны поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.

Как отреагировали в России

Представители РФ возмутились антироссийским рекомендациям. Первым слово взял скандальный комментатор из Миротворца Дмитрий Губерниев

"Если бы придурки из министерства спорта Украины хоть немножко любили и уважали свой спорт, то они бы знали, что, например, сборная Украины по биатлону внутри команды никогда не говорила и не говорит по-украински".

Затем слово взяла депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова.

"Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе – значит и фотографироваться вместе".

А трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что такие меры слишком жесткие по отношению к россиянам.

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"Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им все равно. Мы их уважаем, а они нас".

Почему в Украине могли ввести "антироссийские рекомендации"

Главная задача возможных запретов – избежать скандала, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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В 2018 году на Играх в Пхенчхане наш олимпийский чемпион Александр Абраменко обнимался и укутывал в украинский флаг россиянина Илью Бурова.

А еще перед этим, в 2016-м в Рио, Олег Верняев на пьедестале чуть ли не целовался с представителем России Давидом Белявским.