У поразці Джошуа від Усика винен Кличко: Ф'юрі докопався до істини

Джошуа проти Усика і Кличка / Фото: Getty Images, Reuters

Напередодні дядько Тайсона Ф'юрі, Пітер Ф'юрі, назвав причиною боягузливого стилю Ентоні Джошуа в бою з Олександром Усиком страх нокауту.

"Джошуа був обережним, тому що боявся програти нокаутом, як це було в 2019-му в бою з Енді Руїсом", – заявив дядько Циганського короля.

Однак, на думку батька Тайсона, Джона Ф'юрі, витоки цього страху Ей-Джея ще глибші – і сягають не поразки від Руїса, а поєдинку 2017 року з Володимиром Кличком.

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Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира / Фото: Getty Images

Так, Джошуа його виграв нокаутом в 11-му раунді, але був неймовірно близький до фіаско, опинившись у важкому нокдауні в раунді №6. Кличко його просто пошкодував, не добивши відразу.

Звідти і тягнуться проблеми Джошуа з психологією, які сковували його і в програному одноголосним рішенням суддів протистоянні з Усиком, – вважає Джон Ф'юрі.

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"Той бій з Кличком до такої міри спустошив бак Джошуа і налякав його, що Ентоні так і не оговтався. Кличко тоді завалив Джошуа в шостому раунді, але взяв паузу на три раунди після цього і відпустив його. Не можу зрозуміти – чому. Так, Кличку було майже 42 роки, і все ж..."

"Як тільки Джошуа опинився в серйозному нокдауні, він відчув міць і як це – майже потрапити в нокаут. Почуття – це жахлива річ. Це найжахливіше, з чим ти можеш зіткнутися. Мені здається, що це був дуже важкий удар по його налаштуванню, він не зміг після нього відійти і продовжує боятися, як би це не сталося знову", – наводить слова Джона Ф'юрі Fightnews.

Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.