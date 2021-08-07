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В обіймах з росіянкою і гімн від нащадка України: як нагороджували бронзою Магучіх

7 серпня, 20:24

Олег Люлька

На Олімпіаді в Токіо 19-річна Ярослава Магучіх з Дніпра була головною фавориткою в секторі для стрибків у висоту, але завершила виступи на третій сходинці

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters

Проте навіть бронзі, здобутій в передостанній день Олімпіади, Ярослава Магучіх була рада.

"Я дуже щаслива. Це мої перші дорослі Олімпійські ігри. І медаль в 19 років! Я радію. Це такий щабель в майбутнє, старт підготовки до Парижу-2024", – сказала нам після бронзи Ігор-2020 Магучіх

Незважаючи на війну Росії проти України, після завершення змагань Магучіх обіймалася з переможницею – легкоатлеткою з РФ Марією Ласіцкене, відомою жорсткою критикою спортивної влади своєї країни. Суперниці закутали одна одну своїми прапорами.

Відзначимо, що за допінг-гріхи Росія позбавлена свого гімну на Іграх-2020. Замість нього на честь перемоги Ласіцкене звучав фрагмент з Першого концерту композитора українського походження Петра Чайковського.

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ МАГУЧІХ

Фото – Reuters

Фото – Getty Images

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Стрибки у висоту Олімпіада-2020 Ярослава Магучіх Мария Ласицкене Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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