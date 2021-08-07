В обнимку с россиянкой и гимн от потомка Украины: как награждали бронзой Магучих

Магучих с россиянкой Ласицкене и бронзой Игр-2020 / Фото: Reuters
Тем не менее даже бронзе, добытой в предпоследний день Олимпиады, Ярослава Магучих была рада.
"Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет! Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки к Парижу-2024", – сказала нам после добытой бронзы Игр-2020 Магучих.
Несмотря на войну России против Украины, после завершения соревнований Магучих обнималась с победительницей – легкоатлеткой из РФ Марией Ласицкене, известной жесткой критикой спортивных властей своей страны. Соперницы укутали друг друга своими флагами.
Отметим, что за допинг-грехи Россия лишена своего гимна на Играх-2020. Вместо него в честь победы Ласицкене звучал фрагмент из Первого концерта композитора украинского происхождения Петра Чайковского.
КАК НАГРАЖДАЛИ МАГУЧИХ
Фото – Reuters
Фото – Getty Images
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