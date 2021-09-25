25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 89’
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
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Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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У Лондоні вже жарко: росіянин з Києва програв в андеркарті бою Усик – Джошуа

Андрій Трофімов
25 вересня, 20:42
Російський боксер Хасан Байсангуров, який проживає в Україні, зазнав поразки в поєдинку проти американця Крістофера Ослі за вакантний титул WBO Inter-Continental у середній вазі

Хасан Байсангуров програв Крістоферу Ослі / Фото: REUTERS

Поєдинок проходив в андеркарті супербоя між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Трансляція бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Бій між Байсангуровим і Ослі тривав усі 10 раундів. По завершенні поєдинку судді з невеликою перевагою віддали перемогу американцю – 95:95, 97:94, 97:94.

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Байсангуров зазнав другої поразки в кар'єрі. На його рахунку 21 перемога в профі. Ослі здобув 13-ту перемогу і ще жодного разу не програвав.

Раніше в андеркарті бо Усик – Джошуа перемогу здобув син першого тренера Усика Даніель Лапін. У чотирьох раундовому поєдинку він здолав поляка Павла Мартинюка.

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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