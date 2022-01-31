У Китаї запроваджено локдаун за чотири дні до старту Олімпіади-2022 після 20 позитивних випадків

В Пекіні вводять локдаун через коронавірус / Фото: REUTERS

Ситуація звучить дуже тривожно, але насправді було отримано лише 20 позитивних тестів на 20 мільйонів населення Пекіна.

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Тим не менш, це найбільше з червня 2020 року. Тому влада міста ввела локдаун у деяких районах, повідомляє Спорт-Експрес.

Цікаво, що напередодні серед прибулих до Пекіна на Олімпіаду-2022 виявлено 37 нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше ми писали, що коронавірус косить біатлонну збірну України на Олімпіаді. Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без тренерів у Пекіні.

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Також ми опублікували прогноз, скільки завоює медалей Україна на Олімпіаді-2022. Наша делегація їде до Пекіна у складі 45 осіб, однак у статусі аутсайдерів. Розповідаємо про котирування букмекерів на наших спортсменів.